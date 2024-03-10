Над Бєлгородщиною збиті два безпілотники
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати над Бєлгородською областю вночі, ніхто не постраждав і не був пошкоджений.
Російські засоби протиповітряної оборони знищили два безпілотні літальні апарати над Бєлгородською областю, повідомило Міноборони РФ у Telegram, передає УНН.
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Спробу атаки було здійснено вночі з використанням БПЛА літакового типу. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, напередодні, 9 березня, над Бєлгородською областю було знищено не менше чотирьох безпілотників. Спроби атаки були здійснені вночі, вдень та ввечері.
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