Начальника полиции Винницкой области отстранен от службы из-за смерти мужчины

"Председатель Национальной полиции Украины удовлетворил рапорт начальника полиции Винницкой области Юрия Педосы об отстранении. На время служебного расследования он будет отстранен от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

Также, по приказу Председателя Национальной полиции готовятся материалы на освобождение заместителя начальника областной полиции, который отвечал за работу с личным составом.



В то же время еще четырех руководителей - от начальника территориального отдела полиции к непосредственному руководителю - на период служебного расследования отстранено от исполнения обязанностей.

Напомним, человек, которого в Виннице избил полицейский за отказ быть понятым, умер после 12-дневного пребывания в коме.



Как сообщал УНН, прокуратура Винницкой области настаивает на заключении под стражу полицейского, нанес винничанину тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть после 12-дневного пребывания в коме.

Также, кроме того, по распоряжению Председателя Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области. Кадровые перестановки происходят из-за превышения полномочий одного из сотрудников.