Начальника поліції Вінницької області відсторонено від служби через смерть чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Очільника поліції Вінниччини Юрія Педоса відсторонили від служби на період проведення службового розслідування через смерть після 12-денної коми, Олександра Комарницького. Про це заявив під час брифінгу Голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національна поліція України.
"Голова Національної поліції України задовольнив рапорт начальника поліції Вінницької області Юрія Педоса про відсторонення. На час службового розслідування він буде усунений від виконання обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Також, за наказом Голови Національної поліції готуються матеріали на звільнення заступника начальника обласної поліції, який відповідав за роботу з особовим складом.
Водночас ще чотирьох керівників – від начальника територіального відділу поліції до безпосереднього керівника – на період службового розслідування відсторонено від виконання обов’язків.
Нагадаємо, чоловік, якого у Вінниці побив поліцейський за відмову бути понятим, помер після 12-денного перебування у комі.
Як повідомляв УНН, прокуратура Вінницької області наполягає на взятті під варту поліцейського, що наніс вінничанину тяжке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті після 12-денного перебування у комі.
Також, крім того, за розпорядженням Голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області. Кадрові перестановки відбуваються через перевищення повноважень одного зі співробітників.