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Прокуратура наполягає взяти під варту поліцейського, який побив чоловіка у Вінниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Прокуратура Вінницької області наполягає на взятті під варту поліцейського, що наніс вінничанину тяжке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті після 12-денного перебування у комі. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратура наполягає взяти під варту поліцейського, який побив чоловіка у Вінниці

“Прокуратура Вінницької області... подала апеляцію — наполягає на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді взяття під варту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік, якого у Вінниці побив поліцейський за відмову бути понятим, помер після 12-денного перебування у комі.

Як повідомляв УНН, вінницькому поліцейському, який побив чоловіка за відмову бути понятим, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, за розпорядженням Голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області. Кадрові перестановки відбуваються через перевищення повноважень одного зі співробітників.

Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав’язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

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