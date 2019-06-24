Прокуратура настаивает взять под стражу полицейского, который избил мужчину в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Прокуратура Винницкой области настаивает на заключении под стражу полицейского, который нанес винничанину тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть после 12-дневного пребывания в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
“Прокуратура Винницкой области... подала апелляцию — настаивает на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу”, — говорится в сообщении.
Напомним, человек, которого в Виннице избил полицейский за отказ быть понятым, умер после 12-дневного пребывания в коме.
Как сообщал УНН, винницкому полицейскому, который избил мужчину за отказ быть понятым, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, по распоряжению Председателя Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области. Кадровые перестановки происходят из-за превышения полномочий одного из сотрудников.
На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. На что Винницы отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.