Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Тамаз Гамбарашвили, который получил ранение в левое бедро в результате российской атаки 16 мая, вернулся к исполнению своих обязанностей начальника городской военной администрации Волчанска, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"С сегодняшнего дня официально на рабочем месте. Благодаря нашим врачам, сейчас более-менее здоровье стабильное. Был ранен в левое бедро, спасибо еще раз врачам, что достали осколок и сделали все возможное. Сейчас уже больше недели прошло после ранения. Могу самостоятельно передвигаться, конечно, швы еще не сняты, но мы не можем сейчас отдыхать и лечиться в полном объеме. Сейчас ситуация тяжелая, и поэтому мы на рабочем месте", - сказал Тамаз Гамбарашвили.

Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

Напомним

Силы обороны переходят в контратаки, пытаясь отбить врага и стабилизировать ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои в таких районах, как Липцы, Волчанск, Глубокое.