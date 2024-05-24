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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Тамаз Гамбарашвили, который получил ранение в левое бедро в результате российского обстрела 16 мая, вернулся к исполнению своих обязанностей главы городской военной администрации Волчанска.

Война •   •  91 просмотра
Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, обсудив предстоящий Глобальный саммит, деятельность Международной крымской платформы и оборонные потребности Украины.

политика •   •  393 просмотра
Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

46-летний мужчина погиб во время пожара в доме, вызванного взрывом газового баллона в селе Колонщина Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  1284 просмотра
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

путин после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.

Война •   •  1730 просмотра
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

В субботу, 25 мая, с 20:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеского ракетного обстрела украинских электростанций, что привело к ограничению производства электроэнергии.

Экономика •   •  2224 просмотра
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.

Новости Мира •   •  2023 просмотра
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

Посетители были эвакуированы из торгового центра «Глобус» в центре Киева около 18:20 из-за сообщения о заминировании.

Киев •   •  2462 просмотра
В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Сумской территориальный центр комплектования объяснил, что мужчине, которого военные и правоохранители вытаскивали из машины, не вручали повестку и что он был пьян.

Общество •   •  3118 просмотра
На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

Украина сделала все четыре законодательных шага, определенные Европейской Комиссией для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС, о чем заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Война •   •  5983 просмотра
Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

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PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви