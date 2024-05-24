Начальник Вовчанської міської військової адміністрації повернувся до своїх обов’язків після поранення
Київ • УНН
Тамаз Гамбарашвілі, який отримав поранення в ліве стегно в результаті російського обстрілу 16 травня, повернувся до виконання своїх обов'язків голови міської військової адміністрації Вовчанська.
Тамаз Гамбарашвілі, який отримав поранення у ліве стегно внаслідок російської атаки 16 травня, повернувся до виконання своїх обов’язків начальника міської військової адміністрації Вовчанська, передає УНН із посиланням на Суспільне.
"Відсьогодні офіційно на робочому місці. Дякуючи нашим лікарям, зараз більш-менш здоров'я стабільне. Був поранений в ліве стегно, дякую ще раз лікарям, що дістали осколок і зробили все можливе. Зараз вже понад тиждень пройшло після поранення. Можу самостійно пересуватися, звичайно, що шви ще не зняті, але ми не можемо зараз відпочивати й лікуватися в повному обсязі. Зараз ситуація важка, і тому ми на робочому місці", - сказав Тамаз Гамбарашвілі.
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