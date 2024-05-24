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Начальник Вовчанської міської військової адміністрації повернувся до своїх обов’язків після поранення

Начальник Вовчанської міської військової адміністрації повернувся до своїх обов’язків після поранення

Київ • УНН

 • 72009 перегляди

Тамаз Гамбарашвілі, який отримав поранення в ліве стегно в результаті російського обстрілу 16 травня, повернувся до виконання своїх обов'язків голови міської військової адміністрації Вовчанська.

Тамаз Гамбарашвілі, який отримав поранення у ліве стегно внаслідок російської атаки 16 травня, повернувся до виконання своїх обов’язків начальника міської військової адміністрації Вовчанська, передає УНН із посиланням на Суспільне.

"Відсьогодні офіційно на робочому місці. Дякуючи нашим лікарям, зараз більш-менш здоров'я стабільне. Був поранений в ліве стегно, дякую ще раз лікарям, що дістали осколок і зробили все можливе. Зараз вже понад тиждень пройшло після поранення. Можу самостійно пересуватися, звичайно, що шви ще не зняті, але ми не можемо зараз відпочивати й лікуватися в повному обсязі. Зараз ситуація важка, і тому ми на робочому місці", - сказав Тамаз Гамбарашвілі.

Генштаб: на Куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, на Харківському - два бої у Вовчанську24.05.24, 16:47 • 12141 перегляд

Нагадаємо

Сили оборони переходять в контратаки, намагаючись відбити ворога і стабілізувати ситуацію в Харківській області, де тривають бої в таких районах, як Липці, Вовчанськ, Глибоке.

Ірина Колеснік

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