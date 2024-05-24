Генштаб: на Куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, на Харківському - два бої у Вовчанську
Київ • УНН
На Харківському та Куп'янському напрямках тривають інтенсивні бойові дії.
На Харківському та Куп'янському напрямках тривають бойові дії - 11 бойових зіткнень на першому і 18 - на другому, при чому 6оїв на Куп'янському напрямку ще тривають, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 16:00 24 травня, пише УНН.
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"На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську", - повідомили у Генштабі.
Як вказано, загальна кількість боїв на Харківському напрямку наразі становить 11.
"На Куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. (...) Триває шість бойових зіткнень", - вказали у Генштабі.
Зазначається, що протягом дня на Куп'янському напрямку знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату "Гіацинт".
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