Генштаб: на Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивны, на Харьковском - два боя в Волчанске

На Харьковском и Купянском направлениях продолжаются боевые действия - 11 боевых столкновений на первом и 18 - на втором, причем 6 боев на Купянском направлении еще продолжаются, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 16:00 24 мая, пишет УНН.

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"На Харьковском направлении, в пограничной полосе, российские оккупанты проводили штурмовые действия от Плетеневки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске", - сообщили в Генштабе.

Как указано, общее количество боев на Харьковском направлении сейчас составляет 11.

"На Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивные, но и теряет агрессор много. Всего за сегодня произошло уже 18 боев (...) Продолжается шесть боевых столкновений", - указали в Генштабе.

Отмечается, что в течение дня на Купянском направлении обезврежено убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходная пушка "Гиацинт".

Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении