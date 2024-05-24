Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Сегодня на фронте произошло уже 73 боестолкновений, российские войска значительно активизировались на Краматорском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 16:00 24 мая, пишет УНН.

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас 73. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация на направлениях следующая:

На Харьковском направлении, в приграничной полосе, российские оккупанты проводили штурмовые действия от Плетеневки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. А общее число боев на направлении сейчас составляет 11.

На Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивные, но и теряет агрессор много. Всего за сегодня произошло уже 18 боев. В течение дня здесь обезврежено убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходная пушка "Гиацинт". Продолжается шесть боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки.

На Северском направлении российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.

Сразу до 12 возросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении. Враг атакует в районах Клещеевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты.

На Покровском направлении происходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам. Противник сосредотачивает штурмы в частности на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.

На Кураховском направлении количество боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали на районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

На Приднепровском направлении боестолкновений пять. Один из боев на левобережье Днепра продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений, как сообщается, не претерпела.

"Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы", - указали в Генштабе.

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