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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

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Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Российские войска значительно активизировались на Краматорском направлении, всего по состоянию на 16:00 24 мая на фронте произошло 73 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Генштаб: сегодня уже 73 боестолкновения, враг значительно активизировался на Краматорском направлении

Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийские боеприпасы на сумму почти 300 миллионов евро, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и сотни тысяч модулей для зарядки ракетного топлива, поставки которых запланированы на период между 2024 и 2028 годами.

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Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,1153 гривны за доллар и 43,491 гривны за евро.

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Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди

Неисправность турникетов в киевском метро вызвала сбои при оплате карточками, что привело к огромным очередям на станциях.

Общество •   •  4355 просмотра
В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди

Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

По словам министра иностранных дел Финляндии, Россия сняла буи на реке Нарва вдоль границы с Эстонией, что является недружественным актом, направленным на создание путаницы.

Новости Мира •   •  3490 просмотра
Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

Бывшему заместителю председателя Службы безопасности Украины предъявлено обвинение в дезертирстве, неповиновении в бою и разглашении государственной тайны во время протестов Евромайдана и аннексии Крыма.

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Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко

Энергетика Харьковской области почти полностью разрушена из-за постоянных обстрелов, но существуют программы обеспечения региона светом и теплом.

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На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко

Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.

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Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Около 70 семей с детьми уже эвакуированы из приграничной зоны Харьковской области в Харьков в рамках вынужденной эвакуации, с планами переселить их в другие регионы ради безопасности.

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Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

В Украине в 2022, и в 2023, и в 2024 годах правительством выделялись деньги на строительство соответствующих фортификаций.

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Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль