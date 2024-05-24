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Генштаб: сьогодні вже 73 боєзіткнення, ворог значно активізувався на Краматорському напрямку

Генштаб: сьогодні вже 73 боєзіткнення, ворог значно активізувався на Краматорському напрямку

Київ • УНН

 • 15927 перегляди

Російські війська значно активізувалися на Краматорському напрямку, загалом станом на 16:00 24 травня на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сьогодні на фронті сталося вже 73 боєзіткнень, російські війська значно активізувалися на Краматорському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 16:00 24 травня, пише УНН.

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз 73. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Краматорському напрямку

- повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках наступна:

На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. А загальне число боїв на напрямку наразі становить 11.

На Куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату "Гіацинт". Триває шість бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.

На Сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.

На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.

На Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне й Костянтинівка.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень п’ять. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін, як повідомляється, не зазнала.

"Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи", - вказали у Генштабі.

Сили оборони зупинили війська рф на Харківщині та проводять контрнаступальні дії24.05.24, 15:53 • 17920 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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