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Сили оборони завдають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію: Волошин про ситуацію на Харківщині

Сили оборони завдають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію: Волошин про ситуацію на Харківщині

Київ • УНН

 • 16462 перегляди

Сили оборони переходять в контратаки, намагаючись відбити ворога і стабілізувати ситуацію в Харківській області, де тривають бої в таких районах, як Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Харківщині Сили оборони надають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію і, щоб не дати ворогу просунутися у вглиб області та північного прикордоння. Сьогодні на цьому напрямку ворог вже тричі намагався штурмувати позиції наших військ.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наші Сили оборони спільно зі всіма підрозділами намагаються і завдають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію і, щоб не дати ворогу просунутися у вглиб Харківщини та північного прикордоння. Наразі на тому напрямку за минулу добу відбулося 4 бойових зіткнення. Ворог не припиняв спроб проривати оборону біля Липців, Вовчанська, Тихого і Стариці. На цю добу вже тричі ворог намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони не дають ворогу просуватися вглиб населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого і Вовчанська

- сказав Волошин.

Він додав, що ворог повністю зав’яз у вуличних боях за місто Вовчанськ, несе шалені втрати в людях та техніці.

Загарбники тиснуть і в районі Липців. Там ворог призупинився на дорозі саме в Липцях, зав’яз у Вовчанську і Сили оборони їх зараз там витісняють. Звісно ми робимо контратакуючі заходи, вживаємо все, щоб посилити стійкість оборони

- додав Волошин.

Нагадаємо

З початку доби станом на 10.00 24 травня відбулося 37 бойових зіткнень. На Харківському напрямку українські війська відбили атаку в напрямку Липців. Наразі тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Поблизу Іванівки ворог має частковий успіх. 

Павло Башинський

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