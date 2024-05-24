Сили оборони завдають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію: Волошин про ситуацію на Харківщині
Київ • УНН
Сили оборони переходять в контратаки, намагаючись відбити ворога і стабілізувати ситуацію в Харківській області, де тривають бої в таких районах, як Липці, Вовчанськ, Глибоке.
На Харківщині Сили оборони надають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію і, щоб не дати ворогу просунутися у вглиб області та північного прикордоння. Сьогодні на цьому напрямку ворог вже тричі намагався штурмувати позиції наших військ.
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Наші Сили оборони спільно зі всіма підрозділами намагаються і завдають контрударні дії, намагаються відбивати ворога, стабілізуючи ситуацію і, щоб не дати ворогу просунутися у вглиб Харківщини та північного прикордоння. Наразі на тому напрямку за минулу добу відбулося 4 бойових зіткнення. Ворог не припиняв спроб проривати оборону біля Липців, Вовчанська, Тихого і Стариці. На цю добу вже тричі ворог намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони не дають ворогу просуватися вглиб населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого і Вовчанська
Він додав, що ворог повністю зав’яз у вуличних боях за місто Вовчанськ, несе шалені втрати в людях та техніці.
Загарбники тиснуть і в районі Липців. Там ворог призупинився на дорозі саме в Липцях, зав’яз у Вовчанську і Сили оборони їх зараз там витісняють. Звісно ми робимо контратакуючі заходи, вживаємо все, щоб посилити стійкість оборони
Нагадаємо
З початку доби станом на 10.00 24 травня відбулося 37 бойових зіткнень. На Харківському напрямку українські війська відбили атаку в напрямку Липців. Наразі тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Поблизу Іванівки ворог має частковий успіх.