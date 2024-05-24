Силы обороны наносят контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию: Волошин о ситуации на Харьковщине

На Харьковщине Силы обороны оказывают контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию и, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь области и северного приграничья. Сегодня на этом направлении враг уже трижды пытался штурмовать позиции наших войск.

Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Наши Силы обороны совместно со всеми подразделениями пытаются и наносят контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию и, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь Харьковщины и северного приграничья. Сейчас на том направлении за минувшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Враг не прекращал попыток прорывать оборону у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. На эти сутки уже трижды враг пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны не дают врагу продвигаться вглубь населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска - сказал Волошин.

Он добавил, что враг полностью завяз в уличных боях за город Волчанск, несет огромные потери в людях и технике.

Захватчики давят и в районе Липцов. Там враг приостановился на дороге именно в Липцах, завяз в Волчанске и Силы обороны их сейчас там вытесняют. Конечно мы делаем контратакующие меры, принимаем все, чтобы усилить устойчивость обороны - добавил Волошин.

Напомним,

С начала суток по состоянию на 10.00 24 мая произошло 37 боевых столкновений. На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку в направлении Липцов. Сейчас продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Вблизи Ивановки враг имеет частичный успех.