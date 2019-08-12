Начальник Генштаба Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Донецкую область начальник Генштаба Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 12 августа, во время рабочей поездки в Донецкую область начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта Объединенных сил нового командующего ОС генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича", - говорится в сообщении.
Хомчак выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко продолжит выполнять на высоком уровне важнейшие из задач, стоящие сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством.
Напомним, Хомчак планирует привести численность военных к оптимальному количеству.