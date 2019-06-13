Хомчак планирует привести численность военных к оптимального количества

"Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству. Конечно, не снижая боеспособность, готовность к ответу на угрозы и вызовы перед государством", - сказал Хомчак.

Также он отметил, что на сегодняшний день задача сократить военные части не имеет.

"Если их разворачивали, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается, идет процесс", - добавил Хомчак.

Напомним, новый руководитель Генштаба рассказал об отношениях с Полторак.