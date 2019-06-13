Хомчак планує привести численність військових до оптимальної кількості
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кількість військових частин Збройних сил України не скорочуватимуть, проте чисельність військових у них планують привести до оптимальної кількості. Про це розповів начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Я віддав відповідні вказівки, працюють відповідні структури, щоб привести чисельність, штати військових частин до оптимальної кількості. Звичайно, не знижуючи боєздатність, готовність до відповіді на загрози і виклики перед державою", - сказав Хомчак.
Також, він зазначив, що на сьогодні завдання скоротити військові частини не має.
"Якщо їх розгортали, це було викликане якимись розрахунками. Тому зараз це питання обґрунтовується, вивчається, йде процес", - додав Хомчак.
Нагадаємо, новий керівник Генштабу розповів про стосунки з Полтораком.