Начальник Генштабу Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генштабу Руслан Хомчак представив особовому складу новопризначеного командувача Обʼєднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, 12 серпня, під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив особовому складу Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил новопризначеного командувача ОС генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича", - йдеться в повідомленні.
Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі з генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.
Нагадаємо, Хомчак планує привести численність військових до оптимальної кількості.