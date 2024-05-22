Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

В Украину с официальным визитом приехала французская делегация во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил страны генералом Тьери Бюркаром. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

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Как указал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич, приезд французской делегации является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против рф.

Во время визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и совершения преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины - говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, Баргилевич поблагодарил французского коллегу за существенную военно-техническую помощь, а также подготовку украинских военнослужащих как на территории Франции, так и в рамках "миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине".

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