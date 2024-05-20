В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурланже в пятницу, 17 мая, выступил с заявлением, в котором призвал Париж снять запрет нанесения Киевом ударов по территории россии французским оружием. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

Бурланже призвал Францию изменить свою доктрину, как Вашингтон и Лондон, и больше не запрещать Киеву наносить удары по россии западным оружием. По его словам, Парижу необходимо "выйти из своего резерва и принять решение, сравнимое с британским и американским".

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По мнению Жана-Луи Бурланжа, "это изменение доктрины является абсолютно легитимным, поскольку кладет конец неприемлемой асимметрии между положением агрессора и положением жертвы агрессии". Вся территория Украины подвергается ударам российским оружием дальнего радиуса действия, а также вооружением, поставляемым москве ее союзниками, в частности северокорейскими баллистическими ракетами и иранскими беспилотниками. Киев также наносит глубокие удары по России, но пока с использованием отечественного оружия.

Бурланже отметил, "что право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора". Также он заявил, что "государства, которые являются друзьями Украины, полны решимости оставаться невоюющими". "Поэтому речь идет не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы "снять неоправданное табу".

Дополнение

Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории россии британским оружием.