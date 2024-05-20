У парламенті Франції закликають скасувати заборону Україні вдаряти по території рф французькою зброєю

Голова комітету у закордонних справах Національних зборів Франції Жан-Луї Бурланже у п'ятницю, 17 травня, виступив із заявою, в якій закликав Париж зняти заборону завдання Києвом ударів по території росії французькою зброєю. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.

Бурланже закликав Францію змінити свою доктрину, як Вашингтон і Лондон, і більше не забороняти Києву завдавати ударів по росії західною зброєю. За його словами, Парижу необхідно "вийти зі свого резерву та ухвалити рішення, яке можна порівняти з британським і американським".

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На думку Жана-Луї Бурланжа, "ця зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії". Вся територія України зазнає ударів російською зброєю дальнього радіусу дії, а також озброєнням, яку постачають москві її союзники, зокрема північнокорейськими балістичними ракетами та іранськими безпілотниками. Київ також завдає глибоких ударів по росії, але поки що з використанням вітчизняної зброї.

Бурланже зазначив, "що право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора". Також він заявив, що "держави, які є друзями України, сповнені рішучості залишатися невоюючими". "Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр військових дій, а про те, щоб "зняти невиправдане табу".

Доповнення

Раніше Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право завдавати ударів по території росії британською зброєю.