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Начальник Генштабу Баргилевич обговорив із французькою делегацією перспективи надання допомоги для захисту неба

Начальник Генштабу Баргилевич обговорив із французькою делегацією перспективи надання допомоги для захисту неба

Київ • УНН

 • 51477 перегляди

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України обговорив з французькою військовою делегацією, яка прибула з візитом, перспективи надання допомоги для захисту українського неба, а також подальше зміцнення обороноздатності України.

До України з офіційним візитом приїхала французька делегація на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил країни генералом Тьєрі Бюркаром. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН

Деталі 

Як вказав начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич, приїзд французької делегації є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти рф. 

Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Як зазначається, Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку українських військовослужбовців як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".

У парламенті Франції закликають скасувати заборону Україні вдаряти по території рф французькою зброєю20.05.24, 09:13 • 23715 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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