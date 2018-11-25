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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138792 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133446 просмотра

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Вступили в силу "законы о евробляхах"

Вступили в силу "законы о евробляхах"

Киев  •  УНН

 • 22993 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации, передает УНН.

"Законы опубликованы. Вступят в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 ноября", - сказано в парламентском издании" Голос Украины "

Как сообщал УНН, 23 ноября Порошенко подписал законы № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада одобрила законопроект № 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на Еврономер.

Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон № 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.

21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.

С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переход к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".

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