"Закони євроблях" завтра набудуть чинності

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні офіційно опубліковані у парламентському виданні "Голос України" закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Закони завтра набудуть чинності, передає УНН.