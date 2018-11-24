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"Законы евроблях" завтра вступят в силу

"Законы евроблях" завтра вступят в силу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня официально опубликованы в парламентском издании "Голос Украины" законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации. Законы завтра вступят в силу, передает УНН.

"Законы опубликованы. Вступят в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 ноября", - сказанно в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 ноября Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада приняла законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

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Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.

21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.

С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переход к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".

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