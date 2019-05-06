НАБУ заявило о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы

"3 мая 2019 года чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд. По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг. был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, Труханов не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определено на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Как сообщал УНН, коллегия судей Малиновского райсуда Одессы перенесла слушание по "делу Труханова" из-за неявки группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на 3 мая.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" .



Как сообщал УНН, САП вызвала Лещенко в суд по делу Труханова.