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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101401 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126606 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112566 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144752 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130258 просмотра

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НАБУ заявило о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы

НАБУ заявило о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы

Киев  •  УНН

 • 9110 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения Одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях 2015 и 2016 годов (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"3 мая 2019 года чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд. По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг. был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, Труханов не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определено на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Как сообщал УНН, коллегия судей Малиновского райсуда Одессы перенесла слушание по "делу Труханова" из-за неявки группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на 3 мая.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле овладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" .

Как сообщал УНН, САП вызвала Лещенко в суд по делу Труханова.

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