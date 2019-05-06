НАБУ заявило про завершення розслідування справи щодо мера Одеси

“3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду. За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2015-2016 рр був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу”, — йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, Труханов не задекларував: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, колегія суддів Малиновського райсуду Одеси перенесла слухання у “справі Труханова” через неявку групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 3 травня.

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.



Як повідомляв УНН, САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова.