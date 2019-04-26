Слухання у "справі Труханова" перенесли на 3 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси перенесла слухання у "справі Труханова" через неявку групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 3 травня. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили у прес-службі Малинівського суду.
"Слухання (у справі мера Одеси Геннадія Труханова – ред.) перенесено на 3 травна на 10 годину через неявку прокурорів", - розповіли в суді.
Там додали, що до суду надійшов лист від заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка з проханням відкласти засідання у цьому кримінальному провадженні до погодження керівником прокуратури скоригованого обвинувального акту.
У цьому листі також пояснюється причини неявки прокурорів — поки що керівник САП не погодив обвинувального акту. Відтак неявку прокурорів не можна вважати неповагою суду.
Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Як повідомляв УНН, САП викликала Лещенка до суду по справі Труханова.