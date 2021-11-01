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НАБУ закупит учебных патронов на 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 11280 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных целей на общую стоимость 1,5 млн грн, сообщает УНН.

НАБУ закупит учебных патронов на 1,5 млн грн

Начало аукциона запланировано на 9 ноября.

Параллельно НАБУ получило разрешение от полиции на закупку боеприпасов.

Добавим, что ранее НАБУ хотело закупить перископы для наблюдения из укрытия, однако тендер не состоялся.

К теме

За последние пять лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился в два раза ( с 35% до 16%).

Среди причин эксперты называют отсутствие результатов работы на фоне высоких зарплат детективов и дорогого содержания самого бюро. К тому же репутация бюро напрямую зависит от репутации его руководства, а у директора НАБУ Артема Сотника самого проблемы с антикоррупционным законодательством. В 2019 году он попал в Реестр коррупционеров.

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