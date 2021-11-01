НАБУ закупит учебных патронов на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных целей на общую стоимость 1,5 млн грн, сообщает УНН.
Начало аукциона запланировано на 9 ноября.
Параллельно НАБУ получило разрешение от полиции на закупку боеприпасов.
Добавим, что ранее НАБУ хотело закупить перископы для наблюдения из укрытия, однако тендер не состоялся.
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За последние пять лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился в два раза ( с 35% до 16%).
Среди причин эксперты называют отсутствие результатов работы на фоне высоких зарплат детективов и дорогого содержания самого бюро. К тому же репутация бюро напрямую зависит от репутации его руководства, а у директора НАБУ Артема Сотника самого проблемы с антикоррупционным законодательством. В 2019 году он попал в Реестр коррупционеров.