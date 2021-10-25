НАБУ не змогло купити перископи для спостереження з укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. НАБУ не змогло купити вісім перископів, прилад нічного бачення і десять монокулярів, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.
Тендер був оголошений на 53 тисячі гривень 5 жовтня. Але торги скасували у зв’язку з відсутністю пропозицій.
У тендерній документації зазначено, що НАБУ хотіло закупити в тому числі складні тактичні перископи UZI Collapsible Periscope 5×20.
Додамо, що перископи — це прилад для спостереження з укриття.
До речі
НАБУ вирішило витратити 2 млн грн на флешки і 75 тисяч гривень на навушники.
Раніше УНН повідомляв, що 18 тисяч гривень НАБУ витратило на проведення фуршету.
Так само НАБУ оголосило тендер на купівлю нових машин на загальну суму близько 6 млн грн. Це близько 35 тисяч доларів за кожне авто.
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