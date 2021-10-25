НАБУ не смогло купить перископы для наблюдения из укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. НАБУ не смогло купить восемь перископов, прибор ночного видения и десять монокуляров, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.
Тендер был объявлен на 53 тысячи гривен 5 октября. Но торги отменили в связи с отсутствием предложений.
В тендерной документации указано, что НАБУ хотело закупить в том числе складные тактические перископы UZI Collapsible Periscope 5×20.
Добавим, что перископы — это прибор для наблюдения из укрытия.
К слову
НАБУ решило потратить 2 млн грн на флешки и 75 тысяч гривен на наушники.
Ранее УНН сообщал, что 18 тысяч гривен НАБУ потратило на проведение фуршета.
Так же НАБУ объявило тендер на покупку новых машин на общую сумму около 6 млн грн. Это около 35 тысяч долларов за каждое авто.
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