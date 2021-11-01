НАБУ закупить навчальних патронів на 1,5 млн. грн.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю патронів для навчальних цілей на загальну вартість 1,5 млн грн, повідомляє УНН.
Початок аукціону заплановано на 9 листопада.
Паралельно НАБУ отримало дозвіл від поліції на закупівлю боєприпасів.
Додамо, що раніше НАБУ хотіло закупити перископи для спостереження з укриття, однак тендер не відбувся.
До теми
За останні п’ять років рівень довіри українців до НАБУ знизився у два рази(з 35% до 16%).
Серед причин експерти називають відсутність результатів роботи на фоні високих зарплат детективів і дорогого утримання самого бюро. До того ж репутація бюро безпосередньо залежить від репутації його керівництва, а у директора НАБУ Артема Сотника самого проблеми з антикорупційним законодавством. У 2019 році він потрапив до Реєстру корупціонерів.