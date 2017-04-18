НАБУ требует в судах отмены соглашений госпредприятий на более чем 2 млрд грн

"По состоянию на середину апреля 2017 Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд 25 исков о признании недействительными сделок между субъектами хозяйствования, которые полностью или частично принадлежат государству, и другими лицами - на общую сумму более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что иски были подготовлены по материалам уголовных производств, которые расследуют детективы Бюро.

"Большинство сделок, отмена которых добивается НАБУ, касаются предприятий энергетической отрасли, производственных предприятий и транспорта и, по мнению детективов, вызвали существенный вред интересам государства. Наибольшая сумма денежного обязательства по одной сделке превышает 700 млн грн", - уточнили в пресс- службе.

При этом, по данным Бюро суды первой инстанции приняли решение уже в 13-ти делам, три из которых вступили в законную силу.

Как сообщал ранее УНН, НАБУ расследует 49 производств в отношении государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в перечень ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли.