НАБУ вимагає в судах скасування угод держпідприємств на понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оскаржує в судах зобов’язання державних підприємств на суму понад 2 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"Станом на середину квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро України скерувало до суду 25 позовів про визнання недійсними угод між суб’єктами господарювання, які повністю або частково належать державі, та іншими особами - на загальну суму понад 2 млрд грн",- йдеться у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що позови було підготовлено за матеріалами кримінальних проваджень, які розслідують детективи Бюро.
"Більшість угод, скасування яких домагається НАБУ, стосуються підприємств енергетичної галузі, виробничих підприємств та транспорту і, на думку детективів, спричинили істотну шкоду інтересам держави. Найбільша сума грошового зобов’язання за однією угодою перевищує 700 млн грн",- уточнили в прес-службі.
При цьому, за даними Бюро суди першої інстанції ухвалили рішення вже у 13-ти справах, три з яких набули законної сили.
Як повідомляв раніше УНН, НАБУ розслідує 49 проваджень щодо державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до переліку ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі.