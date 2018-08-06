НАБУ еще не получало от САП решения на жалобу о закрытии "дела рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины на сегодня не получало решения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры по рассмотрению их жалобы на постановление прокурора, который закрыл уголовное производство в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына министра внутренних дел Александра Авакова. Об этом сообщили в управлении внешних коммуникаций НАБУ в ответе на информационный запрос УНН.
"По состоянию на 06.08.2018 решение по результатам рассмотрения жалобы в указанном уголовном производстве к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины не поступало", - сказали в бюро.
Кроме того, в НАБУ, комментируя возможность обжалования решения руководителя САП по "делу рюкзаков для МВД", отметили, что решение прокурора высшего уровня является окончательным и не подлежит обжалованию в суд или другие органы государственной власти.
Напомним, САП закрыла уголовное производство относительно "рюкзаков для МВД" в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына министра внутренних дел Александра Авакова.
В прокуратуре пояснили, что основанием для закрытия уголовного производства в так называемом "деле рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.
В НАБУ заявили, что не понимают причин закрытия "дела рюкзаков".
Позже в НАБУ сообщили, что направили жалобу в САП о закрытии "дела рюкзаков".