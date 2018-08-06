НАБУ ще не отримувало від САП рішення на скаргу щодо закриття "справи рюкзаків"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України на сьогодні не отримувало рішення від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розгляду їхньої скарги на постанову прокурора, який закрив кримінальне провадження щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій НАБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
"Станом на 06.08.2018 рішення щодо результатів розгляду скарги у вказаному кримінальному провадженні до детективів Національного антикорупційного бюро України не надходило", - сказали у Бюро.
Окрім того, у НАБУ, коментуючи можливість оскарження рішення керівника САП у "справі рюкзаків для МВС", зазначили, що рішення прокурора вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду чи інших органів державної влади.
Нагадаємо, САП закрила кримінальне провадження щодо "рюкзаків для МВС" щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.
У прокуратурі пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій "справі рюкзаків" є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи - сина міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.
У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття "справи рюкзаків".
Згодом у НАБУ повідомили, що направили скаргу до САП щодо закриття "справи рюкзаків".