Напомним, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле “Роттердам +”.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко по делу “Роттердам +”.
Так, прокурор САП Виталий Пономаренко подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о восстановлении уголовного производства по делу о формуле “Роттердам +”.
Как ранее сообщал УНН, 28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам +” в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. Также сообщалось, что расследование по подозрению должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов, — на завершающей стадии.
НАБУ: расследование дела "Роттердам+" восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что информация о закрытии дела “Роттердам +” не соответствует действительности, расследование возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом пресс служба НАБУ сообщила на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Расследование дела „Роттердам +“ восстановлено по решению ВАКС. Информация о ее якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора”, — сообщили НАБУ.
Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного приняла отказ бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС, которая отказалась возобновлять дело “Роттердам +”. Отказ Чумак подал из-за того, что уже есть решение другой судьи о возобновлении дела.
Напомним, Высший антикоррупционный суд возобновил уголовное производство по делу о формуле “Роттердам +”.