Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”.
Так, прокурор САП Віталій Пономаренко подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня САП повідомила про закриття справи “Роттердам+” у частині щодо підозрюваних через відсутність достовірних і вичерпних доказів завдання збитку. Також повідомлялося, що розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії.
НАБУ: розслідування справи "Роттердам+" відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що інформація про закриття справи “Роттердам+” не відповідає дійсності, розслідування відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це пресслужба НАБУ повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Розслідування справи „Роттердам+“ відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору”, — повідомляє НАБУ.
Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного прийняла відмову колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака від апеляційної скарги на рішення судді ВАКС, яка відмовилася відновлювати справу “Роттердам+”. Відмову Чумак подав через те, що вже є рішення іншої судді про відновлення справи.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відновив кримінальне провадження у справі про формулу “Роттердам+”.