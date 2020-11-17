НАБУ: розслідування справи "Роттердам+" відновлено

“Розслідування справи „Роттердам+“ відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору”, — повідомляє НАБУ.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного прийняла відмову колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака від апеляційної скарги на рішення судді ВАКС, яка відмовилася відновлювати справу “Роттердам+”. Відмову Чумак подав через те, що вже є рішення іншої судді про відновлення справи.