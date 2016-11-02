НАБУ рассчитывает получить право на самостоятельное прослушивание до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Законопроект о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи внесли в повестку дня Верховной Рады, в бюро надеются получить право на прослушивание до конца 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook, передает УНН.
"Законопроект о "прослушке" ля НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - говорится в сообщении.
Как отметили в бюро, этого шага ожидает и МВФ.
"Надеемся на поддержку общества и народных депутатов", - добавили в НАБУ.