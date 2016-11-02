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15 марта, 19:03 • 114683 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165066 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137070 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129603 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112441 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105263 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101294 просмотра

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НАБУ рассчитывает получить право на самостоятельное прослушивание до конца года

НАБУ рассчитывает получить право на самостоятельное прослушивание до конца года

Киев • УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Законопроект о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи внесли в повестку дня Верховной Рады, в бюро надеются получить право на прослушивание до конца 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook, передает УНН.

"Законопроект о "прослушке" ля НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - говорится в сообщении.

Как отметили в бюро, этого шага ожидает и МВФ.

"Надеемся на поддержку общества и народных депутатов", - добавили в НАБУ.

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