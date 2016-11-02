НАБУ рассчитывает получить право на самостоятельное прослушивание до конца года

"Законопроект о "прослушке" ля НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - говорится в сообщении.

Как отметили в бюро, этого шага ожидает и МВФ.

"Надеемся на поддержку общества и народных депутатов", - добавили в НАБУ.