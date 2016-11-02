НАБУ розраховує отримати право на самостійне прослуховування до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Законопроект щодо надання Національному антикорупційного бюро можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку внесли до порядку денного Верховної Ради, у бюро сподіваються отримати право на прослуховування до кінця 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Законопроект про "прослушку" для НАБУ нарешті в порядку денному роботи Верховної Ради. Це вселяє надію, що до кінця року НАБУ отримає право на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в бюро, цього кроку чекає і МВФ.
"Сподіваємося на підтримку суспільства і народних депутатів", - додали у НАБУ.