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НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

Киев  •  УНН

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НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают заказывать судебные экспертизы у своих коллег и знакомых. Очередную судебно-экономическую экспертизу для антикоррупционеров сделает ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ", пишет УНН.

Детали

Тендер на проведение судебно-экономической экспертизы для НАБУ снова, как ни странно, выиграло ООО "Экспертное учреждение "ЭС ЭНД ДИ". За эту услугу бюро заплатит компании более 35 тысяч гривен.

Согласно открытой информации, ООО "Экспертное учреждение "ЭС ЭНД ДИ" ничем больше и не занимается, кроме экспертиз для НАБУ. С 2018 года эта компания выиграла тендеров на проведение экспертиз для антикоррупционеров на общую сумму более 2,2 миллиона гривен.

Это и неудивительно, поскольку Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции фиксирует конфликт интересов в НАБУ по этой компании. Ведь, судебные экспертизы заказывает старший детектив Виктор Ярема, а выполняет их дочь его бывшей коллеги из Ровенской прокуратуры, на которую оформлено ООО "ЭС ЭНД ДИ".

Но несмотря на фиксацию, НАПК воздерживается от проверки конфликтов интересов и "закрывает глаза" на такие расследования детективов НАБУ.

Добавим

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Учитывая неоднократные факты манипуляций детективов с судебными экспертизами, идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. Ее раскритиковали и в адвокатском сообществе, ведь в таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия.

К тому же, как показывает практика, созданные "одним замыслом" антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, недавно бывший заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов заявил, что некоторые детективы НАБУ и прокуроры САП обзавелись элитными активами, которые записали на своих матерей. В то же время НАПК не стало проверять ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП - аргументировали это тем, что озвученная Смирновым информация "не содержит фактических данных, которые могли быть проверены в пределах прав и полномочий" агентства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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