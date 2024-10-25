НАБУ продовжує фінансувати "дружніх" судових експертів - конфлікт інтересів НАЗК ігнорує

Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують замовляти судові експертизи у своїх колег та знайомих. Чергову судово-економічну експертизу для антикорупціонерів зробить ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ", пише УНН.

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Тендер на проведення судово-економічної експертизи для НАБУ знову, як не дивно, виграло ТОВ "Експертна установа "ЕС ЕНД ДІ". За цю послугу бюро заплатить компанії понад 35 тисяч гривень.

Згідно з відкритою інформацією, ТОВ "Експертна установа "ЕС ЕНД ДІ" нічим більше й не займається, окрім експертиз для НАБУ. З 2018 року ця компанія виграла тендерів на проведення експертиз для антикорупціонерів на загальну суму понад 2,2 мільйони гривень.

Це й не дивно, оскільки Національне агентство з питань запобігання корупції фіксує конфлікт інтересів у НАБУ щодо цієї компанії. Адже, судові експертизи замовляє старший детектив Віктор Ярема, а виконує їх дочка його колишньої колеги з Рівненської прокуратури, на яку оформлено ТОВ "ЕС ЕНД ДІ".

Та попри фіксацію, НАЗК утримується від перевірки конфліктів інтересів і "закриває очі" на такі розслідування детективів НАБУ.

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Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про його невинуватість.

Зважаючи на неодноразові факти маніпуляцій детективів з судовими експертизами, ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. Її розкритикували і в адвокатській спільноті, адже в такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а це може призвести до маніпуляцій доказовою базою і поставити під загрозу об’єктивність правосуддя.

До того ж, як показує практика, створені "одним задумом" антикорупційні органи закривають очі на порушення один одного. Наприклад, нещодавно колишній заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що деякі детективи НАБУ та прокурори САП обзавелися елітними активами, які записали на своїх матерів. Водночас НАЗК не стало перевіряти ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП - аргументували це тим, що озвучена Смирновим інформація "не містить фактичних даних, які могли бути перевірені в межах прав та повноважень" агентства.