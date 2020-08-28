НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+"

"Решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, потому Национальное бюро обжалует его к Генеральному прокурору и и.о. руководителя САП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых. О подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не вытребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу дальше", - говорится в сообщении.

Так, вместо того, чтобы направить его в суд он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом, сделав невозможным наказание виновных лиц.

"НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам +" является знаковым для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что производство по делу "Роттердам +" закрыто не в полном объеме, а лишь в части, касающейся подозреваемых из-за неустановления достаточных доказательств для установления их вины.