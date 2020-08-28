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НАБУ оскаржить закриття справи “Роттердам+”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України не згодне з рішенням щодо закриття справи “Роттердам+” і буде оскаржувати це до генпрокурора та керівництва САП. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

НАБУ оскаржить закриття справи “Роттердам+”

“Рішення про закриття справи „Роттердам+“ суперечить засадам верховенства права, тому Національне бюро оскаржить його до Генерального прокурора та в.о. керівника САП”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб. Про підозру повідомили 6 особам, внаслідок дій яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків, що підтверджено відповідною експертизою.

“В свою чергу прокурор САП — процесуальний керівник у справі за весь час розслідування жодного разу не витребовував матеріали провадження для вивчення, не запитував у слідства, чи дійсно вичерпані можливості доказування, і два дні тому обговорював на нараді, як краще рухатись по справі далі”, — йдеться у повідомленні.

Так, замість того, щоб скерувати її до суду він несподівано ухвалив рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб.

“НАБУ категорично не згодне з таким рішенням. Ми переконані, що вирішення долі цього провадження поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам громадянського суспільства і держави. Адже справа „Роттердам+“ є знаковою для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці”, — додали в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що провадження у справі ”Роттердам+” закрито не в повному обсязі, а лише в частині щодо підозрюваних через невстановлення достатніх доказів для встановлення їхньої вини.

Українські Національні Новини

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