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НАБУ нужно немедленно перезагрузить – эксперт прокомментировал задержание представителя Бюро на изготовленные амфетамина

Киев • УНН

 • 17289 просмотра

Правоохранители раскрыли сотрудника НАБУ на изготовлении и сбыте амфетамина. Преступная группа под руководством "выкрывателя" ежемесячно зарабатывала более 50 миллионов гривен на наркоторговле.

НАБУ нужно немедленно перезагрузить – эксперт прокомментировал задержание представителя Бюро на изготовленные амфетамина

Недавно правоохранители задержали представителя НАБУ за изготовление и сбыт наркотиков. Это свидетельствует о том, что Бюро компрометирует борьбу с коррупцией как таковую, и его нужно перезагружать. Об этом написал политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, сообщает УНН со ссылкой на УНІАН

Государство ежегодно тратит более 2 млрд грн не просто на неэффективную организацию. НАБУ иногда вообще компрометирует борьбу с коррупцией как таковую. И НАБУ нужно перезагружать. Недавно – эдакого НАБУшника поймали на изготовлении и сбыте дешевой наркоты

– написал Шнайдер.

По его словам, источники предоставили видео общения этой личности с патрульными Нацпола.

"Герой"-разоблачитель на видео – один из подшефных Бюро Николай Масляк, которого поймали на сбыте десятков килограмм низкокачественного синтетического наркотика. Действовал он не один, действовали группой. Работали смело и открыто, потому что руководителем был – разоблачитель НАБУшник. Ежемесячно группа этого так называемого НАБУшника зарабатывала на наркотиках более 50 миллионов гривен. Делились ли с руководством – выясняется", – отметил эксперт.

Как отмечает автор, преступная группа варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Учитывая это, эксперт сформулировал ряд вопросов к руководству НАБУ.

"Можно ли таких людей привлекать к работе структуры? Как он проверялся? Почему НАБУ само не остановило эту деятельность по наркоторговле? И понесет ли кто-нибудь ответственность? В целом НАБУ менее чем за 10 лет своего существования из флагмана борьбы с коррупцией превратилась в типичный образец постсовковой структуры с соответствующим набором", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, такое развитие событий логично, если учитывать последние скандалы вокруг НАБУ.

"Что говорить о рядовом обличителе, если элита НАБУ – ее детективы, бегут из Украины в другое государство вместе с гостайной; если детективы перед увольнением сливают публично все внутренние расклады; если за 10 лет существования общество не услышало ни одного отчета руководителей Бюро перед парламентом, которому они должны отчитываться", – резюмировал Шнайдер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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