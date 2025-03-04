НАБУ потрібно негайно перезавантажити – експерт прокоментував затримання представника Бюро на виготовлені амфетаміну
Київ • УНН
Правоохоронці викрили співробітника НАБУ на виготовленні та збуті амфетаміну. Злочинна група під керівництвом "викривача" щомісяця заробляла понад 50 мільйонів гривень на наркоторгівлі.
Нещодавно правоохоронці затримали представника НАБУ на виготовленні та збуті наркотиків. Це свідчить про те, що Бюро компрометує боротьбу з корупцією як таку і його потрібно перезавантажувати. Про це написав політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, повідомляє УНН із посиланням на УНІАН.
Держава щороку витрачає понад 2 млрд грн не просто на неефективну організацію. НАБУ подекуди взагалі компрометує боротьбу з корупцією як таку. І НАБУ треба перезавантажувати. Нещодавно – такого собі НАБУшника зловили на виготовленні та збуті дешевої наркоти
За його словами, джерела надали відео спілкування цієї особи з патрульними Нацполу.
"Герой"-викривач на відео – один із підшефних Бюро Микола Масляк, якого зловили на збуті десятків кілограм низькоякісного синтетичного наркотику. Діяв він не сам, діяли групою. Працювали сміливо і відкрито, бо керівником був – викривач НАБУшник. Щомісяця група цього так званого НАБУшника заробляла на наркотиках понад 50 мільйонів гривень. Чи ділилися з керівництвом – з’ясовується", – зазначив експерт.
Як зазначає автор, злочинна група варила та продавала амфетамін, а також займалась контрабандою прекурсору для наркотиків фенілнітропропен. З огляду на це, експерт сформулював низку запитань до керівництва НАБУ.
"Чи можна таких людей залучати до роботи структури? Як він перевірявся? Чому НАБУ саме не зупинило цю діяльність з наркоторгівлі? І чи понесе хтось відповідальність? Загалом, НАБУ менш ніж за 10 років свого існування з флагману боротьби з корупцією перетворилося на типовий зразок постсовкової структури з відповідним набором", – наголосив він.
На думку експерта, такий розвиток подій логічний, якщо зважати на останні скандали навколо НАБУ.
"Що говорити про рядового викривача, якщо еліта НАБУ – її детективи, тікають з України до іншої держави разом з держтаємницею; якщо детективи перед звільненням зливають публічно весь внутрішній розклад; якщо за 10 років існування суспільство не чуло жодного звіту керівників Бюро перед парламентом, якому вони мають звітувати", – підсумував Шнайдер.