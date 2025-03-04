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НАБУ потрібно негайно перезавантажити – експерт прокоментував затримання представника Бюро на виготовлені амфетаміну

Київ • УНН

 • 17294 перегляди

Правоохоронці викрили співробітника НАБУ на виготовленні та збуті амфетаміну. Злочинна група під керівництвом "викривача" щомісяця заробляла понад 50 мільйонів гривень на наркоторгівлі.

НАБУ потрібно негайно перезавантажити – експерт прокоментував затримання представника Бюро на виготовлені амфетаміну

Нещодавно правоохоронці затримали представника НАБУ на виготовленні та збуті наркотиків. Це свідчить про те, що Бюро компрометує боротьбу з корупцією як таку і його потрібно перезавантажувати. Про це написав політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, повідомляє УНН із посиланням на УНІАН

Держава щороку витрачає понад 2 млрд грн не просто на неефективну організацію. НАБУ подекуди взагалі компрометує боротьбу з корупцією як таку. І НАБУ треба перезавантажувати. Нещодавно – такого собі НАБУшника зловили на виготовленні та збуті дешевої наркоти

– написав Шнайдер.

За його словами, джерела надали відео спілкування цієї особи з патрульними Нацполу.

"Герой"-викривач на відео – один із підшефних Бюро Микола Масляк, якого зловили на збуті десятків кілограм низькоякісного синтетичного наркотику. Діяв він не сам, діяли групою. Працювали сміливо і відкрито, бо керівником був – викривач НАБУшник. Щомісяця група цього так званого НАБУшника заробляла на наркотиках понад 50 мільйонів гривень. Чи ділилися з керівництвом – з’ясовується", – зазначив експерт.

Як зазначає автор, злочинна група варила та продавала амфетамін, а також займалась контрабандою прекурсору для наркотиків фенілнітропропен. З огляду на це, експерт сформулював низку запитань до керівництва НАБУ.

"Чи можна таких людей залучати до роботи структури? Як він перевірявся? Чому НАБУ саме не зупинило цю діяльність з наркоторгівлі? І чи понесе хтось відповідальність? Загалом, НАБУ менш ніж за 10 років свого існування з флагману боротьби з корупцією перетворилося на типовий зразок постсовкової структури з відповідним набором", – наголосив він.

На думку експерта, такий розвиток подій логічний, якщо зважати на останні скандали навколо НАБУ.

"Що говорити про рядового викривача, якщо еліта НАБУ – її детективи, тікають з України до іншої держави разом з держтаємницею; якщо детективи перед звільненням зливають публічно весь внутрішній розклад; якщо за 10 років існування суспільство не чуло жодного звіту керівників Бюро перед парламентом, якому вони мають звітувати", – підсумував Шнайдер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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