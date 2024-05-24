НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой достигли общего видения по организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НАБУ и САП.

Детали

Обе институции остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию. НАБУ и САП проинформируют общество о результатах указанного расследования - говорится в заявлении НАБУ.

В бюро отмечают, что слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество.

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Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас - принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам - добавили в САП.

Прокуратура и бюро заверили, что остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию.

Контекст

22 мая сообщалось, что у действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений по месту жительства провели обыск.

В САП добавили, что к обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро.

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