НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  616 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  25677 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  83337 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  100311 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105084 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100114 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  92944 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  123534 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  121728 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123395 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

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Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

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В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  200934 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  239522 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  337522 просмотра

НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура достигли общего видения относительно объективного расследования вероятной утечки данных досудебного расследования, подтвердив свою преданность борьбе с высокопоставленной коррупцией.

политика •   •  1568 просмотра
НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации

Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.

Война •   •  2662 просмотра
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus

Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Тамаз Гамбарашвили, который получил ранение в левое бедро в результате российского обстрела 16 мая, вернулся к исполнению своих обязанностей главы городской военной администрации Волчанска.

Война •   •  2624 просмотра
Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, обсудив предстоящий Глобальный саммит, деятельность Международной крымской платформы и оборонные потребности Украины.

политика •   •  3138 просмотра
Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

46-летний мужчина погиб во время пожара в доме, вызванного взрывом газового баллона в селе Колонщина Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  3769 просмотра
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

путин после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.

Война •   •  5008 просмотра
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

В субботу, 25 мая, с 20:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеского ракетного обстрела украинских электростанций, что привело к ограничению производства электроэнергии.

Экономика •   •  5010 просмотра
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.

Новости Мира •   •  4352 просмотра
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

Посетители были эвакуированы из торгового центра «Глобус» в центре Киева около 18:20 из-за сообщения о заминировании.

Киев •   •  4792 просмотра
В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Сумской территориальный центр комплектования объяснил, что мужчине, которого военные и правоохранители вытаскивали из машины, не вручали повестку и что он был пьян.

Общество •   •  5667 просмотра
На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников