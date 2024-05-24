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НАБУ и САП сделали совместное заявление по делу о вероятной утечке информации
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура достигли общего видения относительно объективного расследования вероятной утечки данных досудебного расследования, подтвердив свою преданность борьбе с высокопоставленной коррупцией.
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации в отношениях между россией и НАТО.
Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения
Тамаз Гамбарашвили, который получил ранение в левое бедро в результате российского обстрела 16 мая, вернулся к исполнению своих обязанностей главы городской военной администрации Волчанска.
Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, обсудив предстоящий Глобальный саммит, деятельность Международной крымской платформы и оборонные потребности Украины.
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший
46-летний мужчина погиб во время пожара в доме, вызванного взрывом газового баллона в селе Колонщина Киевской области.
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского
путин после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных
В субботу, 25 мая, с 20:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеского ракетного обстрела украинских электростанций, что привело к ограничению производства электроэнергии.
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице
Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.
В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании
Посетители были эвакуированы из торгового центра «Глобус» в центре Киева около 18:20 из-за сообщения о заминировании.
На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников
Сумской территориальный центр комплектования объяснил, что мужчине, которого военные и правоохранители вытаскивали из машины, не вручали повестку и что он был пьян.