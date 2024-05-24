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НАБУ та САП зробили спільну заяву щодо справи про ймовірний витік інформації

Київ • УНН

 • 19833 перегляди

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура досягли спільного бачення щодо об'єктивного розслідування ймовірного витоку даних досудового розслідування, підтвердивши свою відданість боротьбі з високопосадовою корупцією.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування. Про це пише УНН з посиланням на заяву НАБУ та САП.

Деталі 

Обидві інституції залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію. НАБУ і САП поінформують суспільство про результати вказаного розслідування

- йдеться в заяві НАБУ. 

В бюро наголошують, що злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство.

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Обидва органи були створені з метою, щоб в Україні зникло поняття недоторканних прізвищ чи посад. Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів

- додали в САП.

Прокуратура та бюро запевнили, що  залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію.

Контекст 

22 травня повідомлялося, що у чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання провели обшук.

У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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