НАБУ та САП зробили спільну заяву щодо справи про ймовірний витік інформації
Київ • УНН
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура досягли спільного бачення щодо об'єктивного розслідування ймовірного витоку даних досудового розслідування, підтвердивши свою відданість боротьбі з високопосадовою корупцією.
У Національному антикорупційному бюро заявили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування. Про це пише УНН з посиланням на заяву НАБУ та САП.
Деталі
Обидві інституції залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію. НАБУ і САП поінформують суспільство про результати вказаного розслідування
В бюро наголошують, що злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство.
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Обидва органи були створені з метою, щоб в Україні зникло поняття недоторканних прізвищ чи посад. Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів
Прокуратура та бюро запевнили, що залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію.
Контекст
22 травня повідомлялося, що у чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання провели обшук.
У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.
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