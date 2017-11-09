НАБУ допросило главу НАПК Н.Корчак

"Манипуляции в действии, спекуляции- имеют место быть. Мама звонит по поводу неявки в НАБУ, видела в новостях. Жаль, что должна переживать, ведь сегодня Бюро то оперативно не уведомило общественность о том, что утром допрос состоялся. Жаль, что детектив была не готов к этому, и принимал показания под сопровождение работающих коллег ", - говорится в сообщении.

Также Н.Корчак выразила надежду, "что профессионализм и беспристрастность помогут моим коллегам из антикоррупционного бюро провести досудебное расследование на достойном уровне".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет, есть ли коррупционные признаки в получении премий и надбавок членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.