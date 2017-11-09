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НАБУ допитало главу НАЗК Н.Корчак

НАБУ допитало главу НАЗК Н.Корчак

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Маніпуляції в дії, спекуляції- мають місце бути. Мама телефонує щодо неявки до НАБУ, бачила в новинах. Шкода, що мусить переживати, адже сьогодні Бюро чомусь оперативно не повідомило громадськість про те, що зранку допит відбувся. Шкода, що детектив був не готовий до цього, і брав свідчення під супровід працюючих колег" - йдеться в повідомленні.

Також Н.Корчак виразила сподівання, "що професійність і неупередженість допоможуть моїм колегам з антикорупційного бюро провести досудове розслідування на гідному рівні".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України перевіряє, чи є корупційні ознаки в отриманні премій та надбавок членами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українські Національні Новини

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