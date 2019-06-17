На встрече G20 договорились о борьбе с пластиком в океанах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане достигнуто в воскресенье, 16 июня, на встрече G20 в Японии. В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Ёсиаки Харада по окончании двухдневной встречи, в которой принимали участие его коллеги из стран "большой двадцатки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В то же время некоторые формулировки соглашения остаются весьма расплывчатыми, а его выполнение будет осуществляться на добровольных началах.
Кроме того, раз в год предполагается выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.
В японском отделении Greenpeace заявили, что соглашение, достигнутое на саммите G20 — только первый шаг к решению проблемы, недостаточно рассчитывать только на добровольные действия. Необходимо принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.
Ежегодно мировой океан принимает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик — частицы размером менее пяти миллиметров, проникающие в организмы морских жителей и птиц. Они могут попадать и в человеческую пищу.
Ранее более 180 стран в Женеве заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором.
Напомним, ЕС одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки и соломинки.